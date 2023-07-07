В Петрозаводске ищут директора в лицей, гимназию и еще в две школы

Объявлены конкуры на замещение должности директора школы № 5 и Университетского лицея, еще две вакансии остаются открытыми.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, объявлены конкурсы на замещение должности директора школы № 5 (Кукковка) и Университетского лицея (микрорайон Октябрьский).



Документы на участие в конкурсах принимаются до 7 августа включительно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в городской мэрии по адресу: проспект Ленина, 2, кабинет 426.



В Петрозаводске открыты еще две вакансии руководителей общеобразовательных организаций, уточнили в администрации города.

Так, директор требуется в гимназию №30 имени Д.Н. Музалева, которая находится в центре Петрозаводска, и в школу №11 – что на Перевалке.

Документы от соискателей на должность директора гимназии №30 имени Д.Н. Музалева принимаются до 28 июля, на должность директора школы №11 – до 4 августа.



Подробную информацию о требованиях к соискателям и необходимых документах можно найти на сайте администрации Петрозаводска.