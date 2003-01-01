В Петрозаводске ищут доноров с редкой группой крови

Людей с редкой четвертой отрицательной группой просят сдать кровь.

Обладателей четвертой отрицательной группы (AB (IV) Rh-) ждут на республиканской Станции переливания крови в Петрозаводске.

Станция находится по адресу: улица Пирогова, 4а. Прийти можно с понедельника по пятницу с 8:00 до 14:00. С собой обязательно нужно взять паспорт.

Четвертая отрицательная (AB(IV) Rh-) группа крови — одна из самых из редких групп, встречаясь примерно у 1% населения Земли. Эта группа крови характеризуется наличием антигенов А и В, но отсутствием антител анти-A и анти-B, а также отрицательным резус-фактором.

За прошлый год около 7 тысяч человек стали донорами крови в Петрозаводске. Знаком «Почётный донор России» в минувшем году были награждены 108 жителей Карелии.

Напомним, ранее Карелия присоединилась к всероссийской эстафете «Огонь жизни». Акция в поддержку донорства костного мозга прошла в Петрозаводске. Столица Карелии стала 57-м городом из 100, где участники эстафеты пронесли символ жизни — факел.