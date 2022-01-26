В Петрозаводске ищут двух юношей, подозреваемых в краже из кафе (ВИДЕО)

Преступление было совершено в одном из кафе в центре города, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска полиции Петрозаводску устанавливают личности граждан, запечатлённых на видеозаписи.

По информации МВД, двое молодых людей, возможно, причастны к хищению имущества, совершённому в начале января в одном из кафе центральной части города.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемых, полиция просит сообщить по номерам телефонов: 8 921-011-86-96, 8 911-050-98-02.

Конфиденциальность гарантируется.