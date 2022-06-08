В Петрозаводске ищут крупного мужчину, подозреваемого в попытке угона автомобиля (ВИДЕО)

Горе-угонщик попал в объектив камеры, его ищет полиция.

В полиции Петрозаводска устанавливают личность мужчины, запечатленного на видеозаписи. Он подозревается в попытке угона, сообщили в МВД Карелии.

«Всех, кто имеет значимые сведения о разыскиваемом, полиция просит позвонить по телефонам: 8 953 531 98 91, 8 911 425 02 00 или 02 (с мобильного — 102). Конфиденциальность гарантируется», — говорится в сообщении ведомства.