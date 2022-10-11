В Петрозаводске ищут лихача, чуть не сбившего ребенка на пешеходном переходе (ВИДЕО)

Госавтоинспекция столицы Карелии просит откликнуться очевидцев происшествия на пешеходном переходе на улице Попова.

Полиция проводит проверка по факту нарушения Правил дорожного движения. Установлено, что 14 октября в 17.39 в районе дома № 10 по улице Попова водитель автомобиля «ВАЗ» не уступил дорогу пешеходам на «зебре». Автомобиль чуть не сбил ребенка, который бежал по нерегулируемому пешеходному переходу.

«Просим откликнуться очевидцев данного нарушения, а также тех, кто может сообщить информацию о государственных регистрационных знаках автомобиля нарушителя. Всех, кто располагает сведениями по указанному факту, просим сообщить в дежурную группу Госавтоинспекции по телефонам 715-900, 78-44-44», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Момент происшествия попал в объектив камеры компании «Ситилинк».