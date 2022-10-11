890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15
В Карелии будут судить мужчину, который обматерил сотрудника ФСБ
19.10.2022 15:07
В ноябре изменится схема движения транспорта в Петрозаводске
Сегодня 08:05

В Петрозаводске ищут лихача, чуть не сбившего ребенка на пешеходном переходе (ВИДЕО)

Новости. Общество
13:11, 20 Октября 2022
фото: кадр из видео

Новости партнеров

Госавтоинспекция столицы Карелии просит откликнуться очевидцев происшествия на пешеходном переходе на улице Попова.

Полиция проводит проверка по факту нарушения Правил дорожного движения. Установлено, что 14 октября в 17.39 в районе дома № 10 по улице Попова водитель автомобиля «ВАЗ» не уступил дорогу пешеходам на «зебре». Автомобиль чуть не сбил ребенка, который бежал по нерегулируемому пешеходному переходу.

«Просим откликнуться очевидцев данного нарушения, а также тех, кто может сообщить информацию о государственных регистрационных знаках автомобиля нарушителя. Всех, кто располагает сведениями по указанному факту, просим сообщить в дежурную группу Госавтоинспекции по телефонам 715-900, 78-44-44», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Момент происшествия попал в объектив камеры компании «Ситилинк».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.10.2022, 23:09
Экстренные службы Петрозаводска подняты по сигналу тревоги со сборного пункта военкомата (СРОЧНО)
14.10.2022, 06:40
Съемки фильма в Карелии вызвали недовольство среди части населения, а ночью декорации разрушили  
14.10.2022, 13:29
РЖД предлагает туристам посмотреть на величие Карелии за 145 тысяч рублей
16.10.2022, 09:19
Уродливые арт-объекты убрали с набережной Петрозаводска (ФОТО)
14.10.2022, 09:36
Снег и холод идут в Карелию
13.10.2022, 20:30
Россияне нашли возможность въезжать в Финляндию по туристической визе

Аналитика

18.10.2022 10:20
Обществоведение
Коммунальная чистка
Почему из компании, отвечающей за отопление половины Карелии, должны уволить сразу 40 человек?
Санкции ударили по-живому
14.10.2022 16:01
«Дорогие мои старики…»
13.10.2022 12:42
Кто подсунул взятку экс-главе Минтранса Карелии
12.10.2022 13:49
«Нас прессовали»
11.10.2022 14:10
Одна земля: как символическая капсула объединит Петрозаводск и Луганск
10.10.2022 12:10
Крепкое рукопожатие Кайдалова
07.10.2022 09:44
Вся аналитика

Чтиво

14.10.2022 16:00
Без политики
«Дом культуры»: уютное арт-пространство для всей семьи
Где можно посмотреть кино, оценить работы петрозаводских художников, сыграть в Квиз и вкусно поесть? И при этом так, чтобы ваш ребенок тоже был сыт, весел и занят? Ответ прост: новое пространство «Дом культуры» в торгово-развлекательном центре «Тетрис».
Этнологическая экспертиза Баренц-региона
13.10.2022 10:07
Клиника «Кивач» вошла в ТОП-5 рейтинга лучших здравниц России
04.10.2022 13:20
архив чтиво

Медиа

ЧЕМПИОНАТ КАРЕЛИИ ПО БОДИБИЛДИНГУ И ФИТНЕСУ ПРОШЕЛ В КОНДОПОГЕ
26.09.2022 16:20
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.