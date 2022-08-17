В Петрозаводске ищут любителя шоколада, подозреваемого в краже из магазина (ВИДЕО)

Полиция просит помочь в розыске молодого человека, совершившего кражу из продуктового магазина в столице Карелии.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по Петрозаводску устанавливают личность мужчины, запечатленного камерой видеонаблюдения. Он подозревается в краже из магазина, сообщили в МВД Карелии.

Судя по видео, молодой человек спрятал в кармане куртки шоколадку.

Любую значимую информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефону: 8 911 401 00 07.

Ранее сообщалось, двое в белом подозреваются в преступлении, их ищет полиция Петрозаводска.