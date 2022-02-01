890x80
Реклама
Главный гастроэнтеролог Карелии: Коронавирус превратился в большую гастроэнтерологическую проблему 1
01.02.2022 14:13
Подсчитано, на сколько сократилось население Карелии в 2021 году 9
01.02.2022 12:31

В Петрозаводске ищут молодого человека, подозреваемого в краже из магазина (ВИДЕО)

Новости. Общество
11:52, 02 Февраля 2022
фото: кадры видеонаблюдения

Новости партнеров

Камеры видеонаблюдения, установленные в торговом зале магазина косметики, зафиксировали, как мужчина прятал под куртку товары с витрины.

Полицейские в Петрозаводске устанавливают личность и местонахождение мужчины, запечатленного на видеозаписи. Он может быть причастен к краже из магазина, сообщили в МВД Карелии.

Судя по видео, молодой человек прятал косметические товары под курткой и в карманах.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, в МВД Карелии просят сообщать по телефонам полиции: 8 921 011 86 96, 8 911 426 81 77. Конфиденциальность гарантируется.

Ранее сообщалось в Петрозаводске рецидивист вынес из магазина электрическую зубную щетку и попал под арест.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.01.2022, 10:51
Белуга объяснил, почему не подарил жителям Петрозаводска стадион «Машиностроитель»
27.01.2022, 14:20
Труп мужчины более трех часов лежит на тротуаре в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
27.01.2022, 11:11
Леонид Белуга готовится стать отцом в седьмой раз
31.01.2022, 06:40
Еще один высокопоставленный чиновник уволился из мэрии Петрозаводска
26.01.2022, 08:05
Одно из отделений Республиканской больницы в Карелии осталось без сотрудников - все заразились ковидом
31.01.2022, 17:42
Появилось видео с места гибели молодого водителя в ДТП под Петрозаводском

Аналитика

31.01.2022 16:05
Обществоведение
Решающий гол 11
Петрозаводский городской суд поставил точку в скандальном деле об увольнении директора спортивной школы №7 Дениса Семенова.
«Есть риск, что собственник продаст завод» 14
29.01.2022 09:05
Иди ты...в цифру! 8
28.01.2022 14:26
Край лесов, озер и волокиты 10
28.01.2022 12:58
Альтернативная фантастика в эпоху ковида
27.01.2022 15:29
Вся аналитика

Чтиво

31.01.2022 15:12
Без политики
Прооперируй катаракту в Офтальмологическом центре Карелии – получи 100% зрения без очков
Пациенты Офтальмологического центра Карелии получили возможность приобрести хорошее зрение навсегда с помощью мультифокальных хрусталиков.
Во славу Отечества? 24
21.01.2022 10:12
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 14
20.01.2022 09:13
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»