В Петрозаводске ищут молодого человека, подозреваемого в краже из магазина (ВИДЕО)

Камеры видеонаблюдения, установленные в торговом зале магазина косметики, зафиксировали, как мужчина прятал под куртку товары с витрины.

Полицейские в Петрозаводске устанавливают личность и местонахождение мужчины, запечатленного на видеозаписи. Он может быть причастен к краже из магазина, сообщили в МВД Карелии.

Судя по видео, молодой человек прятал косметические товары под курткой и в карманах.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, в МВД Карелии просят сообщать по телефонам полиции: 8 921 011 86 96, 8 911 426 81 77. Конфиденциальность гарантируется.

Ранее сообщалось в Петрозаводске рецидивист вынес из магазина электрическую зубную щетку и попал под арест.