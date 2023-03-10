В Петрозаводске ищут молодого человека, скрывающегося от следствия

Полиция объявило в розыск мужчину, подозреваемого в краже.
Полицейские устанавливают местонахождение Сергея К. 1996 года рождения, подозреваемого в совершении имущественного преступления и скрывшегося от следствия.
«Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать по номеру телефона: 8 953 545 37 48. Конфиденциальность гарантируется», - говорится в сообщении МВД Карелии.
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