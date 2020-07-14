В Петрозаводске ищут молодую женщину, пропавшую две недели назад

Женщина ушла из дома на Древлянке и до настоящего момента о ее местонахождении ничего неизвестно, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции № 3 УМВД России по Петрозаводску устанавливается местонахождение без вести пропавшей Галина П. 1982 года рождения. Она ушла со съемной квартиры на улице Чистой в Петрозаводске 1 июля 2020 годи и до настоящего момента о ее местонахождении ничего неизвестно.

Всех обладающих информацией о его местонахождении просят сообщать по телефону: +7-981-402-06-14.

Конфиденциальность гарантируется.

Напомним, поиски ушедшего с дачи пенсионера с потерей памяти продолжаются в окрестностях Петрозаводска.