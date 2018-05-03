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Новости. Общество
18:19, 03 Мая 2018

В Петрозаводске ищут мужчину, который ушел из дома три недели назад и исчез

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Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину 1965 года рождения, пропавшего в День космонавтики.

Как сообщает МВД Карелии, Леонид Ворон ушел из дома 12 апреля по улице Фролова, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 50 лет, рост 173 сантиметра, худощавого телосложения, волосы вьющиеся короткие темно-русые, глаза серые.

Был одет: черная тканевая куртка, синие джинсы, черные кожаные ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам: (88142) 73-92-40, 898140541-44 или 02 (с мобильного -102).

 

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