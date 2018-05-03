В Петрозаводске ищут мужчину, который ушел из дома три недели назад и исчез

По теме
Загрузка...
Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину 1965 года рождения, пропавшего в День космонавтики.
Как сообщает МВД Карелии, Леонид Ворон ушел из дома 12 апреля по улице Фролова, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 50 лет, рост 173 сантиметра, худощавого телосложения, волосы вьющиеся короткие темно-русые, глаза серые.
Был одет: черная тканевая куртка, синие джинсы, черные кожаные ботинки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам: (88142) 73-92-40, 898140541-44 или 02 (с мобильного -102).
По теме
Выбор читателей
26.04.2018, 14:37
27.04.2018, 11:33
26.04.2018, 11:23
27.04.2018, 14:11
Аналитика
Сегодня 12:24
Политкухня
Политолог Олег Реут рассказал, кто такой эксперт Олег Реут.
Сегодня 11:22
28.04.2018 11:44
27.04.2018 12:54
Чтиво
28.04.2018 12:52
Частная жизнь
Продюсер Максим Мазуровский неожиданно для всех запел сам – создал группу, сочинил и записал несколько песен и теперь ездит по стране и выступает "на разогреве" у известных музыкантов.
27.04.2018 11:12
27.04.2018 10:22
25.04.2018 09:55
Медиа
01.05.2018 16:33
Опрос
Поддерживаете ли вы введение платных парковок в Петрозаводске?
Комментарии