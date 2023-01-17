В Петрозаводске ищут мужчину, подозреваемого в краже

В столице Карелии полиция разыскивает скрывающего от следствия подозреваемого в преступлении.

Полицейскими Петрозаводска разыскивается Игорь М. 1978 года рождения. Мужчина подозревается в совершении имущественного преступления и скрывается от следствия.

«Всех, кто располагает значимыми сведениями о разыскиваемом, полиция просит сообщать их по номеру телефона 8 981 402 06 14. Конфиденциальность гарантируется», - говорится в сообщении МВД Карелии.