В Петрозаводске ищут мужчину, подозреваемого в краже спорттоваров (ВИДЕО)

Полиция просит помочь в розыске мужчины, подозреваемого в краже, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают личность запечатлённого на видео человека. Он подозреваемого в совершении кражи из спортивного магазина.

Любую значимую информацию о разыскиваемом очевидцев или знакомых просят сообщать по телефонам: 8-911-050-98-02 или 8-911-426-81-77.

Конфиденциальность гарантируется.