В Петрозаводске ищут мужчину, пропавшего две недели назад

Петрозаводчанин может находиться среди лиц, ведущих асоциальный образ жизни.
Сотрудниками полиции разыскивается без вести пропавший Роман П. 1968 года рождения. Его местонахождение неизвестно с 13 августа, сообщили в МВД Карелии.
Приметы: на вид 55 лет, рост около 180 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые.
Был одет: куртка (ветровка) бежевого цвета и бежевые штаны, кроссовки темного цвета.
Мужчина может находиться в районе Октябрьского проспекта среди лиц, ведущих асоциальный образ жизни. Всех, имеющих информацию о разыскиваемом, полиция просит сообщить по телефонам: 8 911 415 25 87, 9 11 402 49 26 или 02 (с мобильного – 102).
Ранее сообщалось, пропавший в Петрозаводске мужчина на зеленой иномарке погиб.
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