В Петрозаводске ищут мужчину, пропавшего около трех недель назад

Полиция просит помочь найти 47-летнего мужчину, который ушел из дома 26 мая и пропал.

Как сообщается в паблике «Поиск людей в Карелии. ПСО „Доброспас“», отделом полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску разыскивается без вести пропавший Анатолий С. 1975 года рождения. Местонахождение мужчины неизвестно с 26 мая.

«Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемого или видевших его после 26.05.2022 г. полиция просит сообщить по телефонам: 89114152587, 89114024926, или 02 (с мобильного — 102)», — говорится в сообщении.