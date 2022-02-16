В Петрозаводске ищут мужчину, скрывшегося от органов дознания

В столице Карелии полиция разыскивает обвиняемого в уклонении от административного надзора.

Отделом полиции № 3 УМВД России по Петрозаводску устанавливается местонахождение Ильи С. 1984 года рождения, обвиняемого в уклонении от административного надзора или неоднократном несоблюдении установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничений. Мужчина скрывается от органов дознания, сообщили в МВД Карелии.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по номеру телефона: 8 981 402 06 14. Конфиденциальность гарантируется.