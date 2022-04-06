В Петрозаводске ищут ночных нарушителей, устроивших гонки по центру города (ВИДЕО)

В Госавтоинспекции карельской столицы просят помощи в установлении нарушителя, рисковавшего своей и чужими жизнями.
Госавтоинспекция Петрозаводска проверяет информацию, появившуюся в популярном паблике Карелии, посвященном ДТП.
Судя по видео, сразу несколько автомобилей несколько раз грубо нарушили ПДД, устроив гонки по проспекту Ленина. Видео датируется 13 апреля в 23.51.
Автоинспекторы просят откликнуться очевидцев нарушения ПДД. Все, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, могут связаться с дежурной группой ГИБДД по телефонам 71-59-00, 78-44-44.
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