В Петрозаводске ищут ночных нарушителей, устроивших гонки по центру города (ВИДЕО)

В Госавтоинспекции карельской столицы просят помощи в установлении нарушителя, рисковавшего своей и чужими жизнями.

Госавтоинспекция Петрозаводска проверяет информацию, появившуюся в популярном паблике Карелии, посвященном ДТП.

Судя по видео, сразу несколько автомобилей несколько раз грубо нарушили ПДД, устроив гонки по проспекту Ленина. Видео датируется 13 апреля в 23.51.

Автоинспекторы просят откликнуться очевидцев нарушения ПДД. Все, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, могут связаться с дежурной группой ГИБДД по телефонам 71-59-00, 78-44-44.