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Новости. Происшествия
09:00, 08 Марта 2018

В Петрозаводске ищут очевидцев ЧП в маршрутке

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Госавтоинспекция карельской столицы просит откликнуться очевидцев несчастного случая в автобусе.

 

Второго марта в 18 час. 20 мин. в районе пересечения ул. Зайцева с ул. Заводская в Петрозаводске произошло падение пассажира в автобусе. В результате происшествия, пассажиру 1995 года рождения была оказана разовая медицинская помощь. 

Госавтоинспекция Петрозаводска обращается к очевидцам происшествия с просьбой откликнуться. Телефон дежурной части ГИБДД: 715-900.

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