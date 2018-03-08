В Петрозаводске ищут очевидцев ЧП в маршрутке

Госавтоинспекция карельской столицы просит откликнуться очевидцев несчастного случая в автобусе.

Второго марта в 18 час. 20 мин. в районе пересечения ул. Зайцева с ул. Заводская в Петрозаводске произошло падение пассажира в автобусе. В результате происшествия, пассажиру 1995 года рождения была оказана разовая медицинская помощь.



Госавтоинспекция Петрозаводска обращается к очевидцам происшествия с просьбой откликнуться. Телефон дежурной части ГИБДД: 715-900.