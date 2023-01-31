В Петрозаводске ищут подозреваемого в мошенничестве (ФОТО)

Горожан просят помочь в розыске неизвестного, сообщили в МВД Карелии.
Полицейские Петрозаводска устанавливают личность мужчины, запечатленного на фотографиях. Он подозревается в нескольких эпизодах мошенничества.
Всех, кому известна значимая информация о личности и местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать по телефонам: 8-953-545-37-48 или 02.
Конфиденциальность гарантируется.
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