В Петрозаводске ищут подростков-зацеперов

Троллейбусники ищут подростков, которые катаются, цепляясь за рогатый транспорт.

Накануне, 6 октября, петрозаводчане стали свидетелями, как подростки катаются, цепляясь за троллейбусы.

— Мы в ПМУП «Городской транспорт» понимаем, что подобные действия могут привести к трагическим последствиям. Поэтому на нашем предприятии прошло срочное совещание с участием руководства и специалистов по безопасности дорожного движения. Повторно водителей и кондукторов проинструктируем о порядке действий в таких ситуациях, а также активно ищем детей и их родителей, сообщили в паблике предприятия.

Зацепинг — это не просто шалость — это реальная угроза для жизни, напомнили на предприятии. В случае задержания нарушителей будут применяться меры административного воздействия как к подросткам, так и к их родителям.

- Уважаемые граждане, если вы заметили подобную ситуацию, сообщите водителю на остановке. Уделив несколько минут, вы можете предотвратить большую трагедию, — обратились к горожанам сотрудники предприятия.

Напомним, три года назад 30 июня, около 23.00 на проспекте Александра Невского, у дома № 52, произошло ДТП с участием пешехода и легкового автомобиля. Машина на скорости сбила пешехода, который сделал сальто в воздухе и упал на проезжую часть. В результате ДТП 17-летний подросток получил травмы. С места аварии его увезли в БСМП. В ДТП пострадал еще один человек — 20-летняя пассажирка «ВАЗа». Девушка с травмами также была госпитализирована. За несколько секунд до ДТП троллейбус совершил вынужденную остановкуиз-за зацеперов.