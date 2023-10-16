В Петрозаводске ищут поклонников популярного кулинарного шоу «На ножах»

фото: Паблик «Работа и Халтура в Петрозаводске» / VK

У горожан есть возможность принять участие в культовом шоу.

В Петрозаводске ищут поклонников шоу «На ножах» (16+). Об этом сообщили в паблике 17 октября.



У горожан есть возможность принять участие в полной посадке в культовом шоу «На ножах». Событие состоится 25 октября в кафе в центре Петрозаводска.

Как сообщили в источнике, оплата 3 700 рублей примерно за 4 часа. Сбор в 13.45 у жд вокзала.

«Строго по спискам. Нужно 60 человек. Запись и подробности у кастинг-менеджера Елена. Делайте репост нашей вакансии для обратной связи!», — написали в сообществе.