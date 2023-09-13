В Петрозаводске ищут пропавшего без вести пенсионера

Житель карельской столицы пропал 11 сентября.

В паблике карельского поискового отряда «ЛизаАлерт» появиласась информация о поиске 71-летнего жителя Петрозаводска Сергея Петровича П.

Мужчина пропал в понедельник, 11 сентября. Рост — 170 см, нормального телосложения, седые с залысиной волосы. Был одет в светло-коричневую куртку, серую водолазку, черные штаны, черные кроссовки и черную кепку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112. Поисковикам нужна помощь добровольцев.