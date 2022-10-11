В Петрозаводске ищут пропавшего пенсионера (ФОТО)

Пожилой мужчина пропал 30 октября.

В паблике поискового отряда «ЛизаАлерт» появилась информация о пропаже 30 октября 77-летнего пенсионера в Петрозаводске. Николай Михайлович К. последний раз выходил на связь в воскресенье.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худой, седые волосы, серые глаза. На мужчине были черная куртка и кепка, синие джинсы и коричневые ботинки.

В отряде просят сообать любую информацию о пропавшем.