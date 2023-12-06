В Петрозаводске ищут пропавшую 45-летнюю женщину

Женщина ушла из дома 11 ноября и пропала, волонтеры обновили ориентировку.

Активисты движения «ЛизаАлерт» просят помочь найти без вести пропавшую 45-летнюю Анну Павловну К.

Женщина ушла из дома 11 ноября и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 165 сентиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.

Была одета в черное пальто, синие джинсы, коричневые ботинки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемой женщины, волонтеры просят звонить по номеру телефона горячей линии: 8 800 700 5452 или по номеру 112.