В Петрозаводске ищут лишённую памяти 76-летнюю пенсионерку

Женщина более суток не выходила на связь.

В Петрозаводске разыскивают 76-летнюю пенсионерку, которая более суток не выходила на связь. Об этом сообщили в группе регионального отделения поисково-спасательного движения «ЛизаАлерт».

— Приметы: рост — 156 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза серо-зелёные, — написали там.

В день исчезновения на женщине была надета чёрная жилетка, красная кофта, чёрная юбка и зелёная шапка, а в руках она держала чёрную сумку. По словам активистов, у пропавшей могут быть проблемы с памятью.

Любую актуальную информацию о возможном месте пребывания горожанки можно сообщить по телефонам: +7-800-700-54-52 и 112.

Ранее мы писали, что пропавшую 14 сентября в Медвежьегорском районе женщину нашли живой. Как рассказали «Столице на Онего» волонтёры, пенсионерку нашли на болоте. В лесу она провела больше суток.