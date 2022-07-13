В Петрозаводске ищут пропавшую три недели назад женщину

В столице Карелии объявлена в розыск 40-летнняя женщина, которая не выходит на связь с 7 июля.

Полиция разыскивает Наталью П., 1981 года рождения, местонахождение которой неизвестно с 7 июля. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Приметы: на вид 40 лет, рост около 165-170 см, глаза серые, волосы рыжие.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщать сведения по номерам телефонов: 8 814 2 739240, 8 953 5496978 или 02.

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