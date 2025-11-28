В Петрозаводске ищут сбежавшую во время пожара собаку

После пожара в таунхаусе на улице Университетской в Петрозаводске пропала собака Ума.

Питомец сбежал 26 ноября из дома № 13, корпус 2, когда там произошел сильный пожар.

Собаке три года, у нее белый окрас, и она обычно идет на контакт с людьми.

Волонтеры просят горожан помочь в поисках. Если Ума сама подойдет к человеку, ее просят придержать и сразу позвонить по телефонам 89114298698 или 89218040194. Если собака не подходит, гнаться за ней не стоит — животное может быть в сильном стрессе после пожара.

Как стало известно «Столице на Онего», сегодня волонтеры собрались сегодня в 11:30 у ТРЦ «Лотос Плаза». Сейчас продолжаются поиски, добровольцы раздают информационные листовки.

По словам очевидцев, собаку видели в минувший четверг на Перевалке. Жителей микрорайона просят оповестить хозяев Умы, если заметят ее.

Напомним, 26 ноября на улице Университетской, 13 в Петрозаводске горел второй корпус таунхауса. На месте ЧП работали 30 пожарных и более 10 единиц техники. Площадь пожара достигла 200 квадратных метров.

В результате пожара пострадали три человека. Среди них были беременная женщина и двухлетний ребенок. Малыша доставили в Детскую республиканскую больницу, где его осмотрели. По словам министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, у ребенка обнаружили только ссадины, его отпустили домой с отцом.

Беременную женщину с переломами направили в реанимацию Республиканскую больницу скорой помощи. По информации Минздрава Карелии, пациентка находится в сознании, за ее состоянием наблюдают врачи.

Третья пострадавшая также была доставлена в эту же больницу с ожогами, включая ожоги верхних дыхательных путей.