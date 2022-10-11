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В Петрозаводске ищут свидетелей ДТП, в котором пострадал 13-летний пешеход

Новости. Происшествия
09:28, 28 Октября 2022
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

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Девочку-подростка сбили на пешеходном переходе на улице Петрова.

Водителей, ставших свидетелями аварии, которая произошла 26 октября около 17.00 на улице Петрова, просят откликнуться родители пострадавшего ребенка.

«Сбили ребенка на пешеходном переходе - он в тяжёлом состоянии. Ищем свидетелей, может у кого есть запись с видеорегистратора?» - пишут в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Напомним, в минувшую среду, 26 октября, в районе дома №9 по улице Петрова 19-летний водитель автомобиля Lifan, не имеющий права управления, совершил наезд на ребенка, переходившего проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства.

В результате дорожной аварии 13-летняя девочка получила травмы и была госпитализирована.

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