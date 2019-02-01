В Петрозаводске ищут тех, кто обезобразил территорию пляжа в Песках

Специалисты администрации Петрозаводска ищут виновников создания несанкционированной свалки в Песках, сообщили в мэрии города.

Заявление о содействии в поиске нарушителей направлено в правоохранительные органы столицы Карелии.

К выявлению виновных в создании несанкционированной свалки строительного мусора вблизи акватории Онежского озера в районе Пески могут подключиться сотрудники полиции.

Соответствующее заявление в правоохранительные органы направлено специалистами городской администрации. Свалка стройматериалов вблизи зоны летнего отдыха горожан была обнаружена на этой неделе.

"Строительный мусор относится к категории твердых коммунальных отходов, вывоз которых осуществляет региональная компания-оператор. В прошлом году за создание несанкционированных свалок к ответственности были привлечены несколько горожан", - отметила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.

Специалисты администрации напоминают, что средства на ликвидацию свалок направляются из муниципального бюджета и призывают горожан сообщать о замеченных ими фактах нарушения экологических норм.

"Создатели свалок не только обезображивают территорию города, но и в буквальном смысле воруют деньги, которые могут быть использованы на благоустройство общественных территорий – создание детских площадок, скверов, аллей и парков", - констатировала Анна Дудырина.