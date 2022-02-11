В Петрозаводске ищут вандала, сломавшего шлагбаум во дворе жилого дома на набережной (ВИДЕО)

Полиция разыскивает молодого человека, подозреваемого в повреждении шлагбаума на набережной Варкауса.

Отделом полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску устанавливаются данные молодого человека, запечатленного на видеозаписи. Он подозревается в повреждении имущества – шлагбаума. Инцидент произошел 14 февраля во дворе дома, расположенного на набережной Варкауса, уточнили в МВД Карелии.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении подозреваемого, полиция просит сообщать сведения по номеру телефона: 8 911 403 23 10. Конфиденциальность гарантируется.