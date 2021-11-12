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В Петрозаводске ищут владельца авто, мешающего устранять коммунальную аварию (ФОТО)

Новости. Общество
16:38, 13 Ноября 2021
фото: ЕДДС Петрозаводска / ВК

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Автомобиль неизвестного жителя карельской столицы расположился прямо на колодце, где "Водоканал" планирует устранять коммунальную аварию.

В ЕДДС Петрозаводска просят убрать автомобиль, припаркованный возле дома по улице Калинина, 24в.

«Завтра АО „ПКС-Водоканал“ планирует устранять аварию на водопроводе, чтобы под отключение попало как можно меньше домов. Для этого надо убрать эту машину, она стоит прямо на колодце. Владелец машины на связь не выходит. Помогите решить данную проблему», — такое сообщение опубликовали в группе Единого дежурно-диспетчерского центра Петрозаводска.

Коммунальщики просят всех, кто знает владельца машины, обратиться к нему с просьбой переместить автомобиль в другое место.

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Комментарии

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кир
2021-11-13 16:50:49
Когда делать нечего, кот знает, что делать надо.
лишьбыпротив
2021-11-13 16:47:04
Как они ищут, если номера замазали ? :)
Гость
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