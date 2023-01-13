В Петрозаводске ищут водителей троллейбусов и предлагают зарплату от 45 тысяч рублей

Открыт набор в группу по бесплатному обучению на водителя троллейбуса.

Троллейбусное управление совместно с Центром занятости населения и Петрозаводским автотранспортным техникумом объявило о наборе учебной группы «Водитель троллейбуса». Принимаются мужчины и женщины в возрасте от 20 лет, имеющие среднее образование и годные по состоянию здоровья, сообщили в администрации города.

Заработная плата составит от 45 тысяч рублей с НДФЛ за норму часов. Во время обучения будущим водителям выплачивается стипендия. Участникам курсов гарантируется трудоустройство.

График работы у водителей сменный, отпуск составляет 58 календарных дней. Обеспечивается доставка на работу и с работы служебным транспортом, бесплатный проезд на троллейбусах по всем маршрутам, оплачиваемый проезд к месту отдыха раз в два года.

Обращаться с вопросами можно по телефонам: 59-31-81, +7-921-464-07-09.

Ранее сообщалось, в начале года работодатели в Карелии будут искать горничных, хлебопеков и водителей троллейбуса.