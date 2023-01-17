В Петрозаводске ищут водителей троллейбусов на зарплату от 45 тысяч рублей

В администрации города сообщили о наборе на полугодовые курсы водителей троллейбусов.

Мужчин и женщин от 20 лет, годных по здоровью и имеющих среднее образование, приглашает на учебу по специальности «Водитель троллейбуса» троллейбусное управление Петрозаводска вместе с Центром занятости.

Обучение начнется в первом квартале 2023 года, сами курсы будут идти 6 месяцев. Гарантируется стипендия, а по завершению учебы — трудоустройство.

Работодатель обещает зарплату от 45 тысяч рублей и гарантированный отпуск — 58 календарных дней, а также бесплатный проезд на троллейбусах и другие социальные гарантии.

Ближайшая ярмарка вакансий состоится 2 февраля в 10.00 по адресу: улица Кирова, 25 (Центр занятости населения).