В Петрозаводске ищут водителей троллейбусов на зарплату от 45 тысяч рублей

В администрации города сообщили о наборе на полугодовые курсы водителей троллейбусов.
Мужчин и женщин от 20 лет, годных по здоровью и имеющих среднее образование, приглашает на учебу по специальности «Водитель троллейбуса» троллейбусное управление Петрозаводска вместе с Центром занятости.
Обучение начнется в первом квартале 2023 года, сами курсы будут идти 6 месяцев. Гарантируется стипендия, а по завершению учебы — трудоустройство.
Работодатель обещает зарплату от 45 тысяч рублей и гарантированный отпуск — 58 календарных дней, а также бесплатный проезд на троллейбусах и другие социальные гарантии.
Ближайшая ярмарка вакансий состоится 2 февраля в 10.00 по адресу: улица Кирова, 25 (Центр занятости населения).
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