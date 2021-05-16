В Петрозаводске ищут водителя белого внедорожника, который чуть не сбил пешеходов на «зебре» (ВИДЕО)

Госавтоинспекция Петрозаводска разыскивает очевидцев инцидента на перекрестке улиц Антикайнена и Красной, где внедорожник едва не снес пешеходов.

Напомним, 16 мая в 12:06 белый внедорожник повернул в улицы Антикайнена на Красную, не пропустив группу пешеходов, которая уже вышла на регулируемый пешеходный переход.

Случившееся зафиксировала камера наблюдения компании «Ситилинк».

Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного нарушения П. Д. Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просят связаться с дежурной группой ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44.