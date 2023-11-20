В Петрозаводске ищут водителя, вылетевшего на красный, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП

В ГИБДД карельской столицы обратились к очевидцам аварии на Лесном проспекте.

В Госавтоинспекции Петрозаводска обратились к свидетелям ДТП, произошедшего на Лесном проспекте 19 ноября около 17.30 вечера.

Информация об оказании медпомощи петрозаводчанину поступила в ГИБДД вечером 19 ноября. Как выяснилось, 23-летнего молодого человека сбили на регулируемом пешеходном переходе у ТРЦ «лотос Плаза».

Автомобиль проехал переход на запрещающий знак светофора, а после наезда на пешехода уехал в неизвестном направлении. Водитель на связь с ГИБДД не выходил.

Сбитый пешеход сам обратился в РБ СЭМП, его оставили там на лечение.

В Госавтоинспекции Петрозаводска попросили откликнутся очевидцев происшествия. Все, кто готов помочь в установлении виновника аварии, могут звонить по телефонам: 715-900, 78-44-44.