В Петрозаводске ищут волонтеров для помощи пожилым в период пандемии коронавируса

В Петрозаводске объявлен сбор волонтерского корпуса экстренной ситуации, сообщили в администрации города.

Открыта регистрация добровольцев для помощи в приобретении продуктов или лекарств пожилым людям, которые вынуждены находиться дома.

Требования к волонтерам:

- возраст от 18 до 50 лет. Люди старшего возраста наиболее подвержены риску заражения вирусом и наиболее тяжело переносят данную инфекцию,

- хорошее самочувствие, отсутствие признаков ОРВИ.

Перед началом оказания помощи все волонтеры пройдут инструктаж, а также будет организовано сопровождение и поддержка. Все добровольцы будут обеспечены ресурсами и средствами защиты.

Узнать подробности и заполнить заявку можно на портале dobro.ru.