В Петрозаводске ищут возможную подозреваемую в хищении денег со счёта

Полиция Петрозаводска обращается к гражданам с просьбой помочь в установлении личности женщины, которая может быть причастна к хищению денежных средств с банковского счёта.
Всех, кто располагает сведениями о личности и местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщать по телефонам:
— 8911 422 29 47;
— 02;
— с мобильного — 102.
Конфиденциальность гарантируется.
Ранее полиция Петрозаводска разыскивала подозреваемую в мошенничестве.