В Петрозаводске ищут «зацепера», ударившего по лицу водителя троллейбуса

Полицейские проводят проверку по инциденту в троллейбусе.

В МВД Карелии из троллейбусного управления поступило сообщение о том, что неизвестный напал на водителя, ударил его и скрылся с места происшествия. Об этом пишет «Московский комсомолец в Карелии».

Теперь полиция проводит проверку, устанавливая обстоятельства и виновника инцидента.

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