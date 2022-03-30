В Петрозаводске ищут желающих пойти в слесари

В столице Карелии пройдет ярмарка учебных рабочих мест для желающих освоить профессию «Слесарь аварийно-восстановительных работ».

В четверг, 7 апреля, с 10 до 11 часов Агентство занятости населения карельской столицы совместно с «РКС-Петрозаводск» организует ярмарку учебных рабочих мест. Об этом сообщили в администрации Петрозаводска.

Прошедших подготовку ожидает гарантированное трудоустройство.

Соискателей на должность «Слесарь аварийно-восстановительных работ» ждут завтра по адресу: ул. Маршала Мерецкова, д. 14, каб. 103.

При себе необходимо иметь паспорт РФ, документ об образовании, трудовую книжку или ее копию. Справки по телефону: 59-26-19.