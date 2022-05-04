В Петрозаводске ищут желающих посадить цветы у храма

В Петрозаводске ищут желающих облагородить и украсить территорию у Екатерининской церкви.

В паблике социального центра «Попечение» опубликовано сообщение с просьбой о помощи.

«Братья и сестры, необходимо облагородить территорию у храма — высадить цветы. Кто может и хочет взять на себя это благое дело потрудиться в Славу Божию», — говорится в сообщении.

Если у вас есть возможность и желание помочь храму, то можно связаться с Анной.