В Петрозаводске ищут желающих посадить цветы у храма

В Петрозаводске ищут желающих облагородить и украсить территорию у Екатерининской церкви.
В паблике социального центра «Попечение» опубликовано сообщение с просьбой о помощи.
«Братья и сестры, необходимо облагородить территорию у храма — высадить цветы. Кто может и хочет взять на себя это благое дело потрудиться в Славу Божию», — говорится в сообщении.
Если у вас есть возможность и желание помочь храму, то можно связаться с Анной.
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