В Петрозаводске из-за аварии дома на нескольких улицах остались без воды

Авария произошла на водопроводной сети диаметром 200 мм в районе Володарского, 3, сообщает РКС — Петрозаводск.
Для проведения аварийных работ приостановлена подача холодной воды в ряд домов.
Адреса, где отключена вода:
— ул. Правды, д. 4;
— ул. Володарского, д. 3, 6, 8, 10, 12, 10а;
— ул. Льва Толстого, д. 1, 3, 5, 11;
— ул. Казарменская, д. 21, 19, 17;
— пр. Александра Невского, д. 32.
Водоснабжение планируется восстановить до 20:00, с 10:00 организован подвоз питьевой воды для жителей указанных домов.
