В Петрозаводске из-за аварии дома на нескольких улицах остались без воды

Карельские врачи рассказали о простых правилах профилактики заболеваний, которые наиболее часто беспокоят современных мужчин.

Ранее крупная авария на электросетях оставила без света два крупнейших города Мурманской области — Мурманск и Североморск.

Авария произошла на водопроводной сети диаметром 200 мм в районе Володарского, 3, сообщает РКС — Петрозаводск. Для проведения аварийных работ приостановлена подача холодной воды в ряд домов. Адреса, где отключена вода: — ул. Правды, д. 4; — ул. Володарского, д. 3, 6, 8, 10, 12, 10а; — ул. Льва Толстого, д. 1, 3, 5, 11; — ул. Казарменская, д. 21, 19, 17; — пр. Александра Невского, д. 32.

В Петрозаводске сегодня произошло повреждение на водопроводной сети диаметром 200 мм в районе дома 3 на улице Володарского.

