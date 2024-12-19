В Петрозаводске из-за аварии на теплосетях изменится схема движения

В конце декабря в Петрозаводске временно перекроют движение на одной из улиц.

В столице Карелии временно изменится схема дорожного движения, сообщила администрация города.

С 9:00 24 декабря по 27 декабря будет запрещен проезд автомобилей в районе дома № 13 по улице Льва Толстого. Ограничения связаны с аварией на тепловых сетях.

Администрация порекомендовала водителям заранее планировать маршруты объезда, чтобы избежать задержек и неудобств.