В Петрозаводске из-за аварии на теплосетях изменится схема движения

В конце декабря в Петрозаводске временно перекроют движение на одной из улиц.
В столице Карелии временно изменится схема дорожного движения, сообщила администрация города.
С 9:00 24 декабря по 27 декабря будет запрещен проезд автомобилей в районе дома № 13 по улице Льва Толстого. Ограничения связаны с аварией на тепловых сетях.
Администрация порекомендовала водителям заранее планировать маршруты объезда, чтобы избежать задержек и неудобств.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание