В Петрозаводске из-за долгов расторгли более полусотни договоров аренды земельных участков

Власти города активно освобождают земельные участки должников.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, в Петрозаводске активизирована работа по расторжению договоров аренды и освобождению земельных участков недобросовестных арендаторов.

На сегодняшний день расторгнуто 52 договора аренды. В суд направлено 25 исковых заявлений о расторжении таких договоров, по 22 делам приняты решения. Арендаторам было направлено 117 предупреждений о необходимости исполнения обязательств. Не дожидаясь принудительного исполнения решений, 17 арендаторов освободили земельные участки.

В мэрии напомнили, что арендодатель может требовать расторжения договора при невнесении платы более двух сроков подряд, или при других нарушениях договора.

Подробнее информацию о том, где узнать о недоимках, арендаторы могут на сайте администрации Петрозаводска.