В Петрозаводске из-за коммунальщиков изменится маршрут автобуса №3

От этого переулка автобус проследует к школе №12, затем отправится в сторону Вологодской и Спортивной улиц, через Шуйское шоссе к проезду Автолюбителей, «Стройбазе», Складской улице, к «Авторемзаводу», хлебозаводу, улице Достоевского и далее по привычному маршруту. Этим же путем маршрутки будут ездить и обратно.
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