В Петрозаводске из-за неосторожного обращения с огнем у автомобиля сгорела фара

На Первомайском проспекте загорелся автомобиль LADA Granta, сообщиил в ЕДДС Петрозаводска.

В минувшую среду 18 апреля в 13.03 на пПр. Первомайский, у д. 58 произошел пожар в автомобиле LADA Granta, принадлежность которого устанавливается.

В результате повреждена задняя правая фара на площади 0,1 кв.м. Причина: неосторожное обращение с огнем. Виновный, ущерб устанавливаются.