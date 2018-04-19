09:21, 19 Апреля 2018
В Петрозаводске из-за неосторожного обращения с огнем у автомобиля сгорела фара
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На Первомайском проспекте загорелся автомобиль LADA Granta, сообщиил в ЕДДС Петрозаводска.
В минувшую среду 18 апреля в 13.03 на пПр. Первомайский, у д. 58 произошел пожар в автомобиле LADA Granta, принадлежность которого устанавливается.
В результате повреждена задняя правая фара на площади 0,1 кв.м. Причина: неосторожное обращение с огнем. Виновный, ущерб устанавливаются.
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