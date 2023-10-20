В Петрозаводске из-за ОРВИ и гриппа закрыли 13 классов

В карельской столице на прошлой неделе из-за вспышек ОРВИ и гриппа закрыли 13 классов в 7 школах.

За неделю с 16 по 22 октября в республике зарегистрировали 5014 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями.

Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 3,8%. В основном болеют люди от 15 лет и старше, отметили в Роспотребнадзоре Карелии.

В Петрозаводске за неделю зафиксировали 2418 случаев заболевания ОРВИ. Показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 30,7%.

На прошлой неделе из-за вспышек ОРВИ и гриппа закрыли 13 классов в 7 школах.

Кроме того, на минувшей неделе специалисты выявили 69 случаев заболевания COVID-19.