В Петрозаводске из-за ОРВИ и гриппа закрыли 16 классов

В карельской столице за неделю зафиксировали 3244 случая заболевания ОРВИ - это на 332 случая больше по сравнению с прошлой неделей.

За неделю со 2 по 8 октября в республике зарегистрировали 6012 случаев заболевания острыми респираторными вирусными заболеваниями.

Уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 12,5%. При этом в основном болеют люди от 15 лет и старше, рассказали в Роспотребнадзоре Карелии.

В Петрозаводске за неделю зафиксировали 3244 случая заболевания ОРВИ. Показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 10,8%.

На минувшей неделе из-за вспышек ОРВИ и гриппа закрыли 16 классов в девяти школах.

Кроме того, за прошедшую неделю специалисты выявили 39 случаев заболевания COVID-19.

Кроме того, были выявлены риновирусы и сезонные коронавирусы.