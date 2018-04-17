В Петрозаводске из-за праздников запретят движение автомобилей по главной площади

Движение по площади Кирова будет закрыто до 4 июня.

По информации управления городского хозяйства и транспорта администрации Петрозаводска, запрет для движения всех видов транспортных средств по площади Кирова продлен до 4 июня.

Это делается в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении культурно-массовых мероприятий. В их числе - празднование Дня весны и труда, Дня Победы и другие события.