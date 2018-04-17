14:44, 17 Апреля 2018
В Петрозаводске из-за праздников запретят движение автомобилей по главной площади
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Движение по площади Кирова будет закрыто до 4 июня.
По информации управления городского хозяйства и транспорта администрации Петрозаводска, запрет для движения всех видов транспортных средств по площади Кирова продлен до 4 июня.
Это делается в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении культурно-массовых мероприятий. В их числе - празднование Дня весны и труда, Дня Победы и другие события.
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