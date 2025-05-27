В Петрозаводске из-за ремонта сетей на Ключевой изменят маршрут троллейбуса №1

С 1 июня изменится схема движения на Ключевой.
Проезд запретят на участке Судостроительной улицы от ее пересечения с Судостроительной аллеей до Кемской улицы.
При этом на Судостроительной аллее введут двустороннее движение. Ограничения связаны с реконструкцией магистральных сетей теплоснабжения. В связи с этим изменится маршрут троллейбуса № 1. Конечной станцией станет остановка «Завод «Авангард».
Администрация Петрозаводска просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.
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