В Петрозаводске из-за ремонта сетей на Ключевой изменят маршрут троллейбуса №1

С 1 июня изменится схема движения на Ключевой.

Проезд запретят на участке Судостроительной улицы от ее пересечения с Судостроительной аллеей до Кемской улицы.

При этом на Судостроительной аллее введут двустороннее движение. Ограничения связаны с реконструкцией магистральных сетей теплоснабжения. В связи с этим изменится маршрут троллейбуса № 1. Конечной станцией станет остановка «Завод «Авангард».

Администрация Петрозаводска просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.