В Петрозаводске изменилась форма проведения торгов для размещения рекламных конструкций

Городской совет Петрозаводска принял решение об изменении правил размещения рекламных конструкций на улицах города.

Ранее торги на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций проводились на основании итогов конкурсов. Власти Петрозаводска решили проводить вместо конкурсов аукционы.

"Для реализации указанного проекта решения Петрозаводского городского Совета финансовое обеспечение за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа не требуется. Коррупциогенные факторы отсутствуют", - говорится в пояснительной записке к документу.

Подробности - на сайте издания "Вести Карелии".