В Петрозаводске изменили работу светофоров

В связи с ремонтом Пименовского моста в карельской столице откорректировали режимы работы светофорных объектов.

В Петрозаводске начался ремонт Пименовского моста, напомнили в паблике администрации города. Для минимизации заторов на дорогах города специалисты мэрии, Госавтоинспекции и подрядной организации мониторят ситуацию.

Перед началом работы были откорректированы режимы работы светофорных объектов на следующих пересечениях: проспект Александра Невского — улица «Правды», проспект Карла Маркса — площадь Кирова — улицы Куйбышева, проспект Александра Невского — улица Луначарского, улица Куйбышева — проспект Ленина, улица Куйбышева — улица Еремеева, улица Куйбышева — Городской Вал, улица Куйбышева — Малая Слободская улица, улица Куйбышева — Неглинская набережная.

Оценка ситуации продолжается, возможны дальнейшие корректировки.



Как пояснил первый замглавы Петрозаводска Михаил Ершов, конструкция полностью разбираться не будет. Подрядчик заменит мостовое полотно — деревянное основание и асфальтовое покрытие. Ввести объект в эксплуатацию планируется раньше прописанных в контракте сроков.



«Основные работы планируем завершить в течение двух недель. Да, мы хотели сделать Пименовский мост летом, но источник и само финансирование были определены недавно», — отметил Михаил Ершов.

Напомним, команда рабочих приступила к ремонту Пименовского моста в карельской столице утром 10 октября.